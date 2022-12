Operazione TradeScam: truffe con falsi investimenti

19 December 2022 – 16:27

La Polizia di Stato ha scoperto un’organizzazione che riciclava denaro ottenuto illecitamente tramite truffe con siti di falsi investimenti.

The post Operazione TradeScam: truffe con falsi investimenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico