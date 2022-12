Mac Pro: nuovo modello in cantiere, ma senza M2 Extrteme

19 December 2022 – 10:37

Secondo Mark Gurman, Apple lancerà un nuovo Mac Pro solo con chip M2 Ultra, la variante con M2 Extreme è stata messa da parte dall’azienda.

The post Mac Pro: nuovo modello in cantiere, ma senza M2 Extrteme appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico