Conto Corrente ING: paga a rate con Carta di Credito MasterCard

19 December 2022 – 13:00

Grazie al tuo Conto Corrente Arancio con ING puoi pagare a rate tutti gli acquisti effettuati tramite Carta di Credito MasterCard Gold.

The post Conto Corrente ING: paga a rate con Carta di Credito MasterCard appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico