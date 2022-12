Apple: nuovi MacBook Pro con M2 e iMac M3 nel 2023

19 December 2022 – 12:38

Mark Gurman fa sapere che durante il 2023 Apple lancerà nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ con chip M2 e una nuova versione dell’iMac con M3.

Fonte: Punto Informatico