Windows 10: BSoD con l’aggiornamento KB5021233

18 December 2022 – 11:54

L’aggiornamento KB5021233 per Windows 10 ha introdotto un bug che causa la visualizzazione dei un messaggio di errore insieme alla schermata blu.

The post Windows 10: BSoD con l’aggiornamento KB5021233 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico