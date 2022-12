Perseverance rilascerà 10 campioni sul terreno

18 December 2022 – 15:55

Nei prossimi giorni Perseverance inizierà a creare il deposito di campioni sul terreno marziano, rilasciando 10 contenitori in punti specifici.

