Meta-Phish: post fake di Facebook per rubare i dati

18 Dicembre 2022 – 19:45

Sfruttando un post simile a quello del supporto di Facebook, ignoti cybercriminali tentano di rubare i dati personali degli utenti tramite phishing.

The post Meta-Phish: post fake di Facebook per rubare i dati appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico