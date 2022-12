Digitale terrestre: tutto quello che devi sapere sul 21 dicembre

18 Dicembre 2022 – 10:45

Cosa è necessario sapere in merito al prossimo 21 dicembre 2022 sul digitale terrestre? Ecco tutte le novità dell’ormai prossimo DVB-T2.

The post Digitale terrestre: tutto quello che devi sapere sul 21 dicembre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico