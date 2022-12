Mondiali, i prossimi saranno un pasticcio

17 Dicembre 2022 – 9:20

Se quelli del Qatar 2022 vi sono sembrati strani, è perché non sapete cosa ci aspetta nel 2026: ci saranno 48 squadre ma non si conosce ancora con esattezza la formula del torneo che si disputerà in Canada, Stati Uniti e Messico

