Elon Musk riattiva gli account dei giornalisti

17 December 2022 – 12:14

In seguito al risultato del sondaggio, Elon Musk ha riattivato gli account dei giornalisti sospesi per aver condiviso link all’account @ElonJet.

Fonte: Punto Informatico