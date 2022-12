Biodiversità a Cop15: il controverso piano dell’Onu, che mette a rischio le popolazioni indigene

17 Dicembre 2022 – 9:20

La proposta 30×30, uno dei punti principali in discussione alla Cop15 in Canada, potrebbe interessare le aree del mondo dove vivono oltre 300 milioni di persone, sottraendo terra all’uso che ne fanno da secoli. Ecco perché si tratterebbe di un danno anche in termini di sostenibilità ambientale

Fonte: Wired