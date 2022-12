Twitter sospende l’account di Mastodon

16 December 2022 – 10:09

Twitter ha sospeso l’account di Mastodon e di alcuni giornalisti che hanno condiviso i link all’account @ElonJet, violando le regole sul doxxing.

The post Twitter sospende l’account di Mastodon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico