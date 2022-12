MoneyMonger: furto di dati con app per prestiti

16 December 2022 – 12:52

La campagna MoneyMonger è stata avviata per distribuire uno spyware nascosto in app per prestiti che ruba dati successivamente usati per ricatti.

