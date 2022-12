MCCrash: botnet per attacchi contro server Minecraft

16 Dicembre 2022 – 19:46

Microsoft ha scoperto la botnet MCCrash che sfrutta dispositivi Windows, Linux e IoT per effettuare attacchi DDoS contro i server Minecraft Java.

