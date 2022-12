Finale della Coppa del Mondo: come evitare i truffatori e godersi la partita

16 December 2022 – 16:02

Inizia il contro alla rovescia per la finale della Coppa del Mondo 2022: c’è chi intende sfruttare l’evento per organizzare truffe.

The post Finale della Coppa del Mondo: come evitare i truffatori e godersi la partita appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico