Elden Ring al prezzo minimo: arriva prima di Natale

16 December 2022 – 15:48

Grande occasione su Amazon per il regalo di Natale perfetto a un appassionato di gaming: oggi Elden Ring è al prezzo minimo storico.

The post Elden Ring al prezzo minimo: arriva prima di Natale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico