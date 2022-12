Windows 11: aggiornamento Moment 3 a maggio 2023

15 December 2022 – 10:17

Secondo quanto indicato da un noto insider, l’aggiornamento Moment 3 per Windows 11 verrà rilasciato da Microsoft a maggio del prossimo anno.

