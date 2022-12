Migliori offerte Amazon, 15 dicembre: Echo Dot, Pixel 6a e Tile

15 Dicembre 2022 – 19:45

Lo smartphone di Google, un bundle per la smart home e molto altro tra le migliori offerte hi-tech di oggi: consegna prima di Natale.

The post Migliori offerte Amazon, 15 dicembre: Echo Dot, Pixel 6a e Tile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico