Microsoft Cloud: dati conservati in Europa da gennaio

15 Dicembre 2022 – 19:45

A partire dal 1 gennaio 2023, gli utenti che usano i servizi cloud di Microsoft avranno la possibilità di conservare i dati personali in Europa.

