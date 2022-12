Mes, che cos’è il meccanismo europeo di stabilità che il governo Meloni non vuole ratificare

15 December 2022 – 17:45

Conosciuto anche con il nome di Fondo salva-Stati, è un’istituzione governativa dotata di un capitale di circa 700 miliardi di euro che entra in funzione per sostenere i paesi membri in difficoltà economica, ma con alcune condizioni

