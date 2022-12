GoTrim: botnet usata per accedere ai siti WordPress

15 December 2022 – 13:22

Ignoti cybercriminali usano la botnet GoTrim per individuare la password di amministratore tramite brute force dei siti basati su WordPress.

