Twitter sospende l’account che segue l’aereo di Musk

14 Dicembre 2022 – 19:45

L’account @ElonJet, gestito dallo studente 20enne Jack Sweeney, che traccia gli spostamenti dell’aereo di Elon Musk è stato sospeso da Twitter.

The post Twitter sospende l’account che segue l’aereo di Musk appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico