Twitter: inserzioni personalizzate obbligatorie?

14 December 2022 – 16:04

Secondo le fonti di Platformer, Twitter potrebbe obbligare gli utenti non abbonati a condividere più dati per le inserzioni personalizzate.

