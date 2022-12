Santanchè, bisogna cancellare le spiagge libere a causa di “tossicodipendenti e rifiuti”

14 Dicembre 2022 – 15:20

Anziché allinearci alle regole europee sulle concessioni balneari, per la ministra del Turismo le spiagge libere vanno assegnate ai privati per tenerle in ordine da “tossicodipendenti e rifiuti”

Fonte: Wired