Twitter riduce lo spam bloccando l’accesso al social

13 December 2022 – 13:15

Twitter ha individuato gli indirizzi IP dai quali proveniva il traffico dei bot, impedendo temporaneamente l’accesso agli utenti di circa 30 operatori.

The post Twitter riduce lo spam bloccando l’accesso al social appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico