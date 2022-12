PS5: il nuovo modello con lettore esterno è vicino

13 December 2022 – 10:38

Una fonte piuttosto affidabile afferma che il nuovo modello di PS5 con lettore esterno removibile sia ormai vicino all’annuncio ufficiale.

Fonte: Punto Informatico