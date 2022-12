Ndrangheta, la matematica dà un nome al mediatore

13 Dicembre 2022 – 9:20

Un progetto di ricerca italo-britannico, capitanato dalla Bocconi, ha analizzato i dati di un’inchiesta contro la criminalità organizzata in Lombardia. E ha scoperto elementi che non erano emersi nel corso delle indagini, come l’identità di un soggetto che faceva da mediatore per le cosche

Fonte: Wired