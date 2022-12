Chrome: Google rinvia il passaggio a Manifest V3

13 December 2022 – 13:44

Google ha deciso di ritardare il passaggio di Chrome da Manifest V2 a Manifest V3 a causa di bug vari e per poter aggiungere nuove funzioni.

Fonte: Punto Informatico