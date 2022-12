Caricabatterie rapido Samsung da 25W: in offerta su Amazon a 15 euro

13 December 2022 – 19:10

Il caricabatterie rapido ufficiale Samsung da 25W, con cavo incluso, è in offerta su Amazon per il Natale: lo paghi soltanto 15 euro.

