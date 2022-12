Apple Watch SE 2: ottienilo a soli 299€ su Amazon

13 December 2022 – 12:43

Acquista il nuovo Apple Watch SE su Amazon a soli 299€: è economico, ma non rinuncia alle migliori funzionalità di Casa Cupertino.

The post Apple Watch SE 2: ottienilo a soli 299€ su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico