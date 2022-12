Xiaomi Mini PC: processore Intel e multi OS

12 December 2022 – 12:11

Il nuovo Xiaomi Mini PC è un computer compatto con processore Intel Core i5-1240P, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e supporto per vari sistemi operativi.

Fonte: Punto Informatico