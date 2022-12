Windows 11: registrazione dello schermo con Cattura e note

12 December 2022 – 10:00

La versione 11.2211.35.0 di Cattura e note per Windows 11 permette agli Insider di sperimentare la funzione di registrazione dello schermo.

The post Windows 11: registrazione dello schermo con Cattura e note appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico