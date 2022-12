Satispay: comprare i regali di Natale è semplicissimo

12 Dicembre 2022 – 22:45

Comprare i regali di Natale con Satispay: perché conviene? Per un semplice motivo: il cashback del 1% sugli acquisiti nei negozi convenzionati.

