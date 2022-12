Huawei venderà tecnologie 5G a Oppo e Samsung

12 December 2022 – 10:18

Huawei ha sottoscritto accordi di licenza con Oppo e Samsung per fornire ai diretti concorrenti l’accesso alle sue tecnologie 5G per smartphone.

