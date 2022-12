Apple ed Ericsson: accordo storico sui brevetti 5G

12 December 2022 – 12:23

Apple ed Ericsson hanno siglato un accordo pluriennale sui brevetti 5G che prevede pure il rafforzamento delle collaborazioni esistenti.

The post Apple ed Ericsson: accordo storico sui brevetti 5G appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico