Protocollo di Kyoto: perché è stato fondamentale, 25 anni dopo

11 Dicembre 2022 – 9:20

L’11 dicembre 1997 la firma in Giappone del trattato internazionale. È stata una tappa storica per i negoziati del clima e per la prima volta ha impegnato gli Stati a ridurre le emissioni. Anche se per alcuni quelle promesse non erano abbastanza ambiziose

Fonte: Wired