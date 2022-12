Canone Rai: chi può chiedere l’esonero con le novità 2023

11 December 2022 – 10:30

Il nuovo anno non porterà le tanto attese novità annunciate per il Canone Rai, nondimeno vediamo come chiedere l’esonero per il 2023.

The post Canone Rai: chi può chiedere l’esonero con le novità 2023 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico