Artemis I: Orion ritorna sulla Terra (live streaming)

11 Dicembre 2022 – 19:45

Ecco il live streaming della NASA su YouTube che permette di seguire il ritorno della navicella Orion sulla Terra e l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico.

