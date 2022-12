Regime forfettario e fatturazione elettronica: ecco FINOM

10 December 2022 – 18:01

I liberi professionisti in regime forfettario e che, quindi, devono obbligatoriamente emettere fatturazione elettronica, possono affidarsi a FINOM.

