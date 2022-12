Perseverance raccoglie due campioni di regolite

10 December 2022 – 12:47

Perseverance ha raccolto i primi due campioni di regolite su Marte (uno verrà riportato sulla Terra), mentre Ingenuity è pronto per il 36 volo.

The post Perseverance raccoglie due campioni di regolite appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico