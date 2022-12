ING regala il 2,50% lordo (ma ancora per poco)

10 Dicembre 2022 – 16:45

Ultimi giorni per approfittare delle promozioni ING: basta aprire un Conto Corrente Arancio per approfittarne.

The post ING regala il 2,50% lordo (ma ancora per poco) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico