Digitale terrestre: ad aprile 2023 dovremo ancora cambiare TV

10 December 2022 – 10:30

Pochi lo sanno, ma pare che per seguire il processo evolutivo della tecnologia digitale terrestre ad aprile 2023 dovremo ancora cambiare TV.

The post Digitale terrestre: ad aprile 2023 dovremo ancora cambiare TV appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico