WhatsApp: ecco i messaggi di testo che si leggono una volta

9 December 2022 – 13:27

Nell’ultima beta di WhatsApp per Android è stata individuata la funzione che consente di inviare messaggi di testo visionabili una volta sola.

Fonte: Punto Informatico