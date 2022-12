SpaceX Starshield: satelliti per la sicurezza nazionale

9 December 2022 – 16:42

SpaceX ha annunciato Starshield, nuovo servizio che prevede l’uso di satelliti per osservazioni della Terra e comunicazioni militari.

The post SpaceX Starshield: satelliti per la sicurezza nazionale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico