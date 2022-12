Twitter Blue: 11 dollari da iOS, 7 dollari dal web

8 December 2022 – 11:48

Secondo The Information, la sottoscrizione a Twitter Blue costerà 11 dollari/mese per gli utenti iOS e 7 dollari/mese per chi si abbonerà da web.

