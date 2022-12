Samsung Galaxy S22, offertona natalizia e consegna immediata

8 December 2022 – 10:44

Samsung Galaxy S22 torna disponibile in super offerta su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro: e arriva prima di Natale.

The post Samsung Galaxy S22, offertona natalizia e consegna immediata appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico