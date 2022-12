Apple aggiunge la crittografia E2E ai backup di iCloud

8 December 2022 – 10:43

Apple ha aggiunto la crittografia end-to-end ai backup su iCloud, la verifica dei contatti su iMessagge e il supporto per le chiavi hardware.

Fonte: Punto Informatico