Videogiochi, è stato l’anno degli animaletti pucciosi

7 Dicembre 2022 – 12:20

Da Stray a Cult of the Lamb, passando per Tunic: molti dei migliori titoli indie usciti negli ultimi mesi hanno per protagonisti adorabili creature pelose, come dimostrano le nomination ai prossimi Game Awards

