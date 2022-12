Samsung Galaxy S22 Ultra: sconto esagerato di Amazon, risparmi 422 euro

7 December 2022 – 18:03

Amazon ha scontato Samsung Galaxy S22 Ultra ad un prezzo eccezionale: puoi avere lo smartphone co uno sconto superiore ai 400 euro.

The post Samsung Galaxy S22 Ultra: sconto esagerato di Amazon, risparmi 422 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico