Microsoft 365 Family: 6 licenze a prezzo speciale, l’offerta Amazon

7 December 2022 – 21:25

Su Amazon puoi acquistare Microsoft 365 Family, che include licenze fino a 6 persone, con uno sconto esclusivo del 29%.

The post Microsoft 365 Family: 6 licenze a prezzo speciale, l’offerta Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico